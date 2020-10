Abfuhr für zweiten Recyclinghof in Innsbruck wirbelt viel Staub auf

Innsbruck – Was tun mit dem überlasteten Recyclinghof in der Innsbrucker Rossau? Diese Frage beschäftigt die Stadtpolitik seit Jahren. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erteilte gestern dem Bau eines zweiten Standorts im Westen der Stadt vorläufig eine Abfuhr. Willi zufolge sollen die bestehende Einrichtung in der Rossau optimiert und Kooperationen mit den Umlandgemeinden eingegangen werden.