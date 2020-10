Große Herausforderung: Totalsperren wegen Reinigung des Landecker Tunnels

In sechs Nächten muss die Verbindung im Oktober geschlossen werden. Eine lokale Umleitung gibt es nicht. Der wartende Verkehr wird allerdings um 22 Uhr und 0 Uhr sowie um 2 Uhr und um 4 Uhr in der Früh durchgelassen. „Die Reinigung des Tunnels ist aus Gründen der Verkehrssicherheit unaufschiebbar“, betont Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. Der Tunnel habe die Wäsche dringend nötig. Durchgeführt werden die Arbeiten unter der Woche – von 12. bis 16. Oktober bzw. von 19. bis 21. Oktober, jeweils in der Zeit von 8 Uhr abends bis 4 Uhr in der Früh.