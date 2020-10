„Die Leute müssen ihre Meinung über die Repression ausdrücken“

Demonstration für die Unabhängigkeit am katalanischen Nationalfeiertag vor einem Jahr. Heuer fiel die jährliche Massenkundgebung wegen der Pandemie aus.

Barcelona – Die Pandemie hat den Katalonien-Konflikt in den vergangenen Monaten wieder aus den internationalen Schlagzeilen verbannt. Doch die Auseinandersetzung zwischen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und der spanischen Zentralmacht simmert weiter und ist vorige Woche wieder hochgekocht: Das oberste Gericht Spaniens setzte Regionalpräsident Quim Torra ab. Die unmittelbare Folge sind nun vorgezogene Regionalwahlen in Katalonien am 14. Februar, bei denen sich das Unabhängigkeitslager starke Zuwächse erhofft.