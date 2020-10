EU-Umweltkommissar zeigt Verständnis für Tiroler Wolfsproblem: Besuch geplant

Barbara Thaler informierte am Mittwoch Umweltkommissar Sinkevicius über die angespannte Situation mit Problemwölfen in Tirol.

Brüssel – Sollte es die Corona-Situation zulassen, so will sich EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius im nächsten Jahr auf einer Tiroler Alm selbst ein Bild von der Wolfsproblematik machen. „Das hat er mir gestern bei einem Treffen zugesagt“, sagt die Tiroler EU-Parlamentarierin Barbara Thaler (VP) gegenüber der TT. Sie hat mit dem Umweltkommissar über die problematische Situation mit den Wölfen in der Alpenregion gesprochen.