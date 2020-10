Zweimal war die Axamer Lizum Olympia-Skigebiet, doch in der heurigen Wintersaison bangt die Region dort um den Skibetrieb.

Innsbruck – Die Fronten vor der zweiten Krisensitzung mit allen Beteiligten am Freitag sind verhärtet, die Bürgermeister im westlichen Mittelgebirge in Innsbruck empört über Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP). Plötzlich soll nämlich ihnen der Schwarze Peter zugeschoben werden, weil sie öffentlich vor dem Vorhaben der Axamer Lizum gewarnt haben, das Skigebiet heuer vielleicht gar nicht aufzusperren. Bereits im Sommer akzeptierten sie, dass die Lizum im Gegensatz zu den umliegenden Bahnen erst am 31. Juli (!) den Betrieb aufgenommen hat.