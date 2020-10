Nach zehn Jahren: Spatenstich für neues Sicherheitszentrum der Tiroler Polizei

Innsbruck – Am Mittwoch um 11.45 Uhr war’s so weit: Nach zehn Jahren Vorbereitungen, Verhandlungen und Planungen setzten sich Tirols Polizeichef Edelbert Kohler, Bauherr Hans-Peter Weiss (ARE), Helmut Tomac (Generalsekretär des Innenministeriums), LH Günther Platter und Innsbrucks BM Georg Willi zu dessen Freude grüne Schutzhelme auf. Dann trieben sie ihre Spaten in den Erdhaufen im Innenhof des Stadtpolizeikommandos in der Kaiserjägerstraße.