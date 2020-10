Wiener Autorin Lida Winiewicz 92-jährig gestorben

Die österreichische Schriftstellerin Lida Winiewicz ist tot. Sie starb in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ihrer Wiener Wohnung, wie ihre Agentin Eva Feitzinger gegenüber der APA bestätigte. Bekannt wurde die gebürtige Wienerin vor allem als Autorin zahlreicher Fernsehspiele und -serien. Winiewicz verfasste auch die deutsche Fassung des Librettos zu Alan Parsons und Eric Woolfsons Psycho-Musical „Freudiana“, das 1990 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde.