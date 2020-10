Konrad auf erster Giro-Festlandetappe hinter Ganna Zweiter

Bora-Profi Konrad fehlen 1:26 Minuten auf den Spitzenreiter. Die im Gesamtklassement weiter vor ihm liegenden Topfavoriten um Vincenzo Nibali und Jakob Fuglsang kamen wie Hermann Pernsteiner (Tages-16., Gesamt-14.) in der von Konrad angeführten Gruppe ins Ziel der von Regenfällen und Nebel noch erschwerten Marathon-Etappe. Am Mittwoch folgt das nächsten schwierige Teilstück von Castrovillari nach Matera (188 km).

Patrick Konrad sprach von einem harten Tag im Sattel mit positivem Ausgang für sich und seinen Teamkollegen Rafal Majka. „Am Fuß des Anstiegs waren wir in einer guten Position für die letzte Rennphase. In der Abfahrt fuhren wir ganz vorne, und wir sind auf der nassen Fahrbahn kein Risiko eingegangen. Am Ende bin ich mit meinem zweiten Platz sehr zufrieden und hoffe, dass wir weiter angreifen können“, so Konrad.