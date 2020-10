Angeklagter Polizist im Fall George Floyd auf Kaution frei

Der wegen Mordes angeklagte Polizist im Verfahren um den Tod des Afroamerikaners George Floyd ist auf Kaution von einer Million Dollar aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Betrag wurde am Mittwoch hinterlegt. Der Polizist hatte bei der Festnahme rund acht Minuten sein Knie auf Floyds Nacken gedrückt und auch nicht damit aufgehört, als Floyd sagte, er könne nicht atmen. Er bestreitet wie die anderen am Einsatz beteiligten Beamten eine Schuld an Floyds Tod.