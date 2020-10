„Dark Waters“: Papierkrieg gegen ein großes Umweltverbrechen

Als Protagonist suchen sich Regisseur Todd Haynes und seine Drehbuchautoren einen Anwalt. Robert Bilott ist am Beginn des Films jedoch nicht der übliche engagierte Menschenrechtler, sondern ein Firmen-Verteidiger in einer großen Kanzlei in Cincinnati, die den großen Konzernen den Rücken freihält. Gerade erst Partner geworden, steht eines Tages der Farmer Wilbur Tennant mit einer Kiste Videokassetten vor seiner Tür. Roberts Großmutter habe ihm gesagt, er sei doch Anwalt. Nach anfänglichem Zögern wechselt er die Seiten und wird zum juristischen Aufdecker.

In West Virginia entdeckt er bald ein klassisches Umweltverbrechen. Eine Firma lagert Abfälle neben dem Fluss. Die 190 Kühe der Tennants werden wahnsinnig und sterben. Die in der Nähe entsorgten Substanzen sind so genannte „forever chemicals“, die sich im Körper ablagern, nicht abgebaut werden und Tumore verursachen – auch bei Menschen. Doch die Umweltschutzbehörde überlässt die Kontrolle neuartiger Substanzen den Firmen selbst. Die Prozesse, die Robert daraufhin anstrengt, werden vom Konzern mit allen Mitteln in die Länge gezogen. Eine medizinische Studie soll die Auswirkungen auf die Bewohner der Stadt klären. Es vergehen mühsame Jahre, wie der Film an einer Stelle mit reduziertem Text zeigt.