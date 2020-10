Konzertreihe musik+: Im Rausch der Emotionen

Hall – Er gehört wohl zu ihren treuesten Interpreten. Markus Hinterhäuser spielt die Klaviersonaten von Galina Ustvolskaya. Dieses zwischen heftigster Wut und Spiritualität zerrissene Werk, das nicht nur Pianisten, auch die Zuhörer an ihre Grenzen bringt. „… im Rausch der Emotionen“ ist ein treffliches Motto dafür. Markus Hinterhäuser, schon in jungen Jahren von der Galerie St. Barbara gefördert, wagt den pianistischen Parforceritt am 20. Oktober im Haller Salzlager nach nervenzehrenden Monaten, die er als Intendant der Salzburger Festspiele durchgestanden hat.