Drei Screening-Stationen: Nervosität wegen Tests im Ötztal

Sölden – Jeden Donnerstag werden in Oetz und Sölden sowie an jedem Dienstag und Freitag in Längenfeld Corona-Tests angeboten. Für Beherbergungsbetreiber und ihre Mitarbeiter sind sie gratis, da sie der Bund zahlt. Einheimische und Gäste müssen 85 Euro berappen. Gestern startete das Programm – und die Information dazu seitens der Gemeinde Sölden etwa machte einige Vermieter nervös. „Eine Woche vor dem perfekt organisierten Weltcup-Auftakt finde ich das alles andere als gut“, meint etwa Vermieter und Gemeinderat Stefan Brugger. Und er sieht sich nicht allein mit dieser Meinung. Außerdem war im Infoschreiben von drei Infizierten in Sölden die Rede, obwohl das Dashboard des Landes nur einen aufweise.