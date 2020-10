Leere Kilometer an vielen Fronten

Die in der Vorwoche aufgrund technischer Probleme gecancelte Video-Konferenz der europäischen Verkehrsminister, die TT berichtete, wurde gestern nachgeholt. Wie erwartet fand sich auch dabei die Reform der Wegekostenrichtlinie nicht auf der Tagesordnung. Erst diese würde in Tirol eine höhere Lkw-Maut ermöglichen. Stattdessen wurde über einen Pandemieplan für den europäischen Güterverkehrssektor beratschlagt. In Vertretung von Verkehrsministerin Leonor­e Gewessler (Grüne) nahm Staatssekretär Magnus Brunner daran teil. Brunner erinnerte die deutsche Ratspräsidentschaft an deren Versprechen, die Wegekostenrichtlinie voranzutreiben. Ziel müsse eine Beschlussfassung im Dezember sein, so Brunner in einer Aussendung. Die Chancen dafür dürften aber mehr als schlecht stehen.