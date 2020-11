Nach Gasunglück in St. Jodok: Polier (52) zu Geldstrafe verurteilt

Am 23. September 2019 zerstörte in St. Jodok eine Gasexplosion ein Bauernhaus samt Lebensmittelmarkt. Eine 91-Jährige starb dabei. © Böhm Thomas

St. Jodok, Innsbruck – Am 23. September jährte sich der Gasunfall von St. Jodok im Valser Tal. Im Ortskern war es zu einer Explosion gekommen, die ein Haus samt Lebensmittelmarkt förmlich sprengte. Eine 91-jährige Hausbewohnerin kam ums Leben, zahlreiche Personen wurden verletzt. Ein 52-Jähriger wurde dazu wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst mit Todesfolge angeklagt. Am Dienstag musste er sich am Landesgericht Innsbruck vor Richterin Andrea Wegscheider verantworten. Er wurde rechtskräftig zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro verurteilt.

Das Urteil sei laut der Richterin milde, da der Schadenseintritt in dieser Art und Weise äußerst unwahrscheinlich sei. Dazu sei der Angeklagte unbescholten und sofort zu den Fehlern geständig gewesen.

Unglückliche Verkettungen führten zu Gasunglück

Noch vor dem Prozess hatte sich der Polier über Verteidiger RA Markus Altenweisl in der TT zu Wort gemeldet. Eine ganz normale Leitungslegung im Auftrag der Tigas sei es für seine Spezialfirma gewesen. Schon der Beginn der Arbeiten sei jedoch unter verkehrten Vorzeichen gestanden. So habe man Richtung Osten bohren wollen. Nach einer Intervention der Straßenmeisterei, die die frisch asphaltierte Straße nicht aufgerissen haben wollte, habe man die Arbeiten von Westen her begonnen. Von dort an seien die Bohrarbeiten für den routinierten Trupp dann ohne jegliche Probleme abgelaufen. Messpunkt an Messpunkt sei mittels des Bohrers, welcher auf zehn Zentimeter genau lokalisiert werden kann, gesetzt worden. Bis zum Wochenende vor dem Unglück waren bereits 42 Meter der insgesamt 55 Meter für die Gasleitung gebohrt. Dann ein Schlechtwettereinbruch, der das Ausheben einer Zielgrube (zur Sichtung) wegen des starken Regens nicht sinnvoll erscheinen ließ. Ein Fehler.

Am Montag standen die Arbeiten dann bei Regen kurz vor dem Ende. Eine Polizeikontrolle zur ordnungsgemäßen Absicherung und Anmeldung der Baustelle führte den Polier jedoch zu seinem Fahrzeug. Der Auslöser eines weiteren folgenschweren Fehlers: Hatte doch ein Arbeiter bereits in Abwesenheit des Poliers einen weiteren Bohrpunkt gesetzt. Der 52-Jährige gab jedoch ohne persönliche Sichtkontrolle vor Ort vom Auto weg das Kommando weiterzubohren. Bei der Rückkehr sah der Polier dann schon Blasen auf dem nassen Asphalt aufsteigen. Verteidiger Altenweisl: „Dieser Situation begegnete mein Mandant wie aus dem Lehrbuch und traf alle Sicherungsmaßnahmen, die bei ausströmendem Gas in der nahen Umgebung zu treffen sind. Die Alarmierung war ebenso schon durchgeführt.“

"Seine Fehler hat er nach Erkennen sofort zugestanden"