App „drd doctors online“: Diagnose am Handy löst Wartezimmer ab

Wien – Im April 2020, während des Corona-bedingten Lockdowns in Österreich, startete die Ärzte-App „drd doctors online“. Der Markteintritt des Wiener Start-ups war eigentlich für später geplant, wurde jedoch vorverlegt, erklärt Gründer und Geschäftsführer Clemens Billek. Denn in dieser Zeit blieben Praxen wegen des Infektionsrisikos geschlossen, ärztliche Betreuung war damit für viele nicht greifbar – eine „Beschleunigung“ für die medizinische Hilfe am Smartphone, so Billek. 10.000 User haben die App der telemedizinischen Plattform bereits heruntergeladen. Billek: „Und die Zahlen gehen kontinuierlich nach oben.“