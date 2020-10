ÖBB investieren 17,5 Mrd. Euro als „Medikament für das Klima“

Ausbau Nahverkehr: In Ballungsräumen sollen künftig mehr S-Bahnen zum Einsatz kommen und Taktungen kürzer werden. In Tirol profitieren der Großraum Innsbruck und Osttirol.

Investitionen der ÖBB in Tirol: Insgesamt fließen 3,5 Mrd. Euro nach Tirol. Schwerpunkte sind: - Bau Brennerbasistunnel plus Planung des Nordzulaufs - Nahverkehrsausbau Osttirol inkl. Bahnhofsausbau Lienz - Erhöhung der Park-&-Ride-Stellplätze in Tirol von 5541 auf 7031 - Bahnhofsumbau Schönwies und Schwaz - Errichtung zusätzlicher und Umbau bestehender Bahnhöfe um Innsbruck - Güterverkehrsausbau Wörgl - Modernisierung Verschiebebahnhof Hall in Tirol. In Planung ist die Kapazitätsoptimierung im Oberland, Bahnhofsumbau Imst-Pitztal.