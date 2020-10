Paul-Flora-Preis für Sarah Decristoforo

Innsbruck – Der mit 10.000 Euro dotierte Paul-Flora-Preis geht alljährlich an junge Tiroler oder Südtiroler Künstler und würdigt deren Leistungen in der zeitgenössischen bildenden Kunst. Heuer zeichnet man Sarah Decristoforo aus. „Mit ihr wird eine junge Tiroler Künstlerin ausgezeichnet, die sich mit aktuellen Fragestellungen anhand unterschiedlichster Mittel wie Video, Sound, Text, Grafik, Performance und Licht auseinandersetzt“, zitiert LR Beate Palfrader aus der Jurybegründung. „Insbesondere zeigen die Arbeiten der Künstlerin die Schnittmengen verschiedener Diskurse um das Weibliche in unserer Gesellschaft auf.“