Kompakte Sternengeburt bei Mercedes

Patsch – Den Grundstein dieses Erfolgs legte Mercedes vor 23 Jahren. Damals begannen die Schwaben mit der Produktion der A-Klasse. Die bestand zwar anfangs nicht den Elchtest, dennoch konnte sich Mercedes im Kompaktwagensegment festsetzen und allmählich ausbreiten. Es folgte irgendwann die Van-artige B-Klasse, dann verging wieder einige Zeit – ehe unter der MFA-Plattform (modulare Frontantriebsarchitektur) die Flexibilität zunahm, was die Karosserievarianten anbelangte. Und seither schöpfen die Schwaben aus dem Vollen, denn nicht weniger als acht unterschiedliche Produkte entstammen der zweiten MFA-Generation. Ganz neu und ohne Vorgänger ist dabei der GLB. Der kastenartige Auftritt erinnert einerseits an den GLK der ersten Generation und natürlich an den Hardcore-Geländewagen von Mercedes, die G-Klasse. Bei einer Länge von 4,64 Metern sprengt der GLB streng genommen das Kompaktformat – was sich auch in der Preiswahrnehmung wiederfindet: Der von uns gefahrene Testwagen entsprach einem Verkaufspreis von nahezu 74.000 Euro. Aber fairerweise müssen wir entgegenhalten, dass der GLB im Gegenzug einiges bieten kann.