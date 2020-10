Spanischer Beau mit Vernunft: Der neue Seat Leon

Dies ist dem Leon der dritten Generation, also dem Vorgänger, schon prachtvoll gelungen, auch dank einer vielfach gelobten Formensprache. Der Nachfolger muss nicht mehr ganz so aggressiv vorgehen, da die Iberer inzwischen eine satte SUV-Palette aufgezogen und nebenbei eine sportliche Tochtermarke Cupra lanciert haben. Entsprechend ist das Design des neuen Leon nicht mehr als Revolution zu werten, er perfektioniert grosso modo den eingeschlagenen Weg des Ahnen. Eine sportlich gezeichnete Front korrespondiert mit einer gediegen gezogenen, leicht coupéförmig anmutenden Dachlinie, verbunden mit einem schräg stehenden Heckfenster.

Die dynamische Ausstrahlung hat der Leon folglich beibehalten – allerdings ist er gewachsen, was technische Innovationen anbelangt. Der Innenraum strotzt vor digitalen Bedienlösungen, allen voran dem entsprechend ausgeführen, hochauflösenden Instrumentarium. Nicht immer am schnellsten agiert das Infotainmentsystem, dafür harmonieren beim Testwagen im ausreichenden Maße der kultivierte, gut am Gas hängende 150-PS-Turbobenziner, die Siebengang-Doppelkupplung und der Vorderradantrieb, verbunden mit einer präzisen Lenkung und einem ausgewogenen, eher sportlichen Fahrwerk.