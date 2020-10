Miliz plante Entführung von Michigans Gouverneurin

In den USA haben Justizbehörden nach eigenen Angaben Pläne einer bewaffneten Miliz durchkreuzt, im Vorfeld der Präsidentenwahl die Gouverneurin von Michigan zu entführen, das Parlamentsgebäude des Bundesstaats einzunehmen und Gewalt zu schüren. Insgesamt 13 Personen wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Gouverneurin Gretchen Whitmer erhob schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump.

Die mutmaßlichen Verschwörer planten laut Anklageschrift zunächst, 200 Mitstreiter zu rekrutieren, mit ihnen das Kapitol in Lansing zu stürmen und Geiseln zu nehmen. Später hätten sie sich aber darauf verlegt, Gouverneurin Whitmer zu überwachen, um sie in ihrem Ferienhaus zu entführen. Zwei Beschuldigte hätten erwogen, als Ablenkungsmanöver Sprengsätze an einer Autobahnbrücke zu zünden, um die Polizei von Whitmers Haus fernzuhalten, führte Staatsanwalt Andrew Birge aus.