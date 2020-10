„Ich werde mich nicht müde werden lassen“

Innsbruck – „Wort und Musik“ gilt als eine eigene Reihe im Haus der Musik Innsbruck und war damit am Donnerstag der präziseste Vermittlungsort für György Kurtágs „Kafka-Fragmente“. Der einzelgängerische Komponist, begreiflicherweise von Kafkas Ideen- und Sprachwelt angesprochen, hat in einem einstündigen Vokalzyklus Textsplitter aus dessen Tagesnotizen, Erzählungen und Briefen entnommen: poetische, absurde, philosophische, destillierte, komische Gedanken, Momentaufnahmen, Erkenntnisse, Farben, Sehnsüchte, kleine Geschichten, Verzweiflungen. In der Vielfalt und dem weiten Raum so unbeirrbar individualistisch wie die Musik des Ungarn. „Nichts dergleichen, nichts dergleichen.“