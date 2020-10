Briefe mit Fäkalien an Marienheim-Mitarbeiter im Alpbachtal geschickt

Reith i. A. – „Wer macht so etwas?“ Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Marienheim in Reith i. A., sondern auch Angehörige von Heimbewohnern. Bereits öfters haben Mitarbeiter anonyme Briefe nach Hause geschickt bekommen. Darin, so ist in Erfahrung zu bringen, werden diese beschimpft und ein Brief soll sogar mit Fäkalien beschmiert gewesen seien.