Zillertaler Mobilitätskonzept: TVB-Beschluss macht „fassungslos“

So soll der neue Bahnhof in Mayrhofen aussehen. Doch nun wankt das ganze Mobilitätskonzept.

Nächsten Freitag will der ZVB-Aufsichtsrat über die weitere Vorgehensweise beraten. TVB-Obmann Andreas Hundsbichler erklärt, er habe für das Projekt geworben, zähle aber nicht zum Aufsichtsrat. Er habe Verständnis für den Beschluss: „Der Zeitpunkt ist schwierig, Betriebe bangen um ihre Existenz.“ Als Begründung für das Nein nennt das Gremium neben der Corona-Krise eine eingeschränkte Weiterentwicklung der Ortstaxe für Kernaufgaben des TVB. Durch die geplanten talweiten Gratis-Öffis für den Gast würden die Buskapazitäten in Mayrhofen schnell an ihre Grenzen kommen, daher sollten die Seilbahnen ins Konzept aufgenommen werden. Der Ort sei zudem Naherholungsgebiet, daher möchte man dort keinen Grund für Remisen und Wasserstoffanlagen hergeben. Dafür sei Jenbach geeigneter. Hörl nennt die Gründe „fadenscheinig“.