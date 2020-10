Schwazer Kultur am Nationalfeiertag wieder gratis genießen

Schwaz – Vieles ist 2020 anders, die Schwazer Kultur­meile wird im 15. Jahr ihres Bestehens dennoch wieder am 26. Oktober von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Etwas verändert im Programm, dennoch reich an kulturellem Inhalt.

Komplettiert wird das Programm durch eine Ausstellung der Alternativen Kulturwerkstatt Schwaz am Bahnhof Schwaz. Die Organisation der Kulturmeile 2020 wurde durch die Corona-Maßnahmen wesentlich erschwert. Der beliebte Bustransfer zwischen mitwirkenden kulturellen Einrichtungen fällt leider aus. Bürgermeister Hans Lintner: „Uns ist es ein großes Anliegen, die Kultur in unserer Stadt zu unterstützen und die Kulturmeile nicht sterben zu lassen.“ Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey ergänzt: „Jedes Haus hängt die Corona-Sicherheitsmaßnahmen aus. Wir bitten alle, sich an die Regelungen zu halten.“