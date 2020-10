Raubprozess nach Zank um zwei Euro in Innsbruck: 32-Jährige vor Gericht

So laut Staatsanwaltschaft geschehen an einem Junitag im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Dort hatte eine 32-Jährige eine ältere Passantin erst am Gehsteig um zwei Euro gebeten. Als diese ablehnte, wurde die Tonlage jedoch schnell schroffer: „Reiß zwei Euro her, sonst schlag ich dir eine!“, soll die 32-Jährige gedroht haben. Die 57-Jährige begann darauf zu schreien, stürzte über ihr Fahrrad und kam verletzt am Gehsteig zu liegen. Laut Anklage aufgrund eines Fußtrittes der 32-Jährigen. Da es beim Raub aber ganz genau darauf ankommt, wann und warum Gewalt angewendet wurde, fühlte Strafrichterin Helga Moser der Causa gestern am Landesgericht ganz genau auf den Zahn.