Bedarf an Tagesmüttern in Osttirol steigt seit Jahren

„Der Bedarf an Tagesmüttern steigt seit Jahren“, erklärt Magdalena Ebner vom EKiZ in Lienz. Im Bundesland seien alle zuständigen Institutionen über den Verein Tageseltern Tirol vernetzt. Dieser Trend sei überall zu spüren. „Viele Eltern machen sich schon ein Jahr, bevor sie nach einer Kinderpause wieder in den Beruf einsteigen, Gedanken über die dann notwendige Betreuung. Wir haben Wartelisten. Doch eine Kontaktaufnahme lohnt sich immer“, meint Ebner. „Denn es gibt immer wieder zeitliche Lücken bei den Tagesmüttern, die genau passen können. Das lässt sich nur im Einzelfall feststellen.“

In Osttirol konzentriert sich das Angebot noch im Lienzer Talboden: In Lavant, Debant, Nußdorf, Dölsach, Gaimberg, Tristach und Thurn gibt es wie in Lienz beispielsweise Tagesmütter. Bedarf gäbe es auch anderswo. „Ein Angebot haben wir in Obertilliach, eines in Strassen, eines in Kals, im Januar kommt Virgen dazu“, gibt die Verantwortliche Auskunft. „Wir wünschen uns mehr Tageseltern in den Tälern.“ Auskünfte: 04852/61322.