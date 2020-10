Lader steigen auf die Bremse: Gemeinderat hat Petition verabschiedet

Ladis – Der Schwertransporter kommt kaum um die Kurve, knapp wird es auch für den Postbus – in wenigen Minuten passieren mehrere Muldenkipper, Lkw, Campingbusse und sehr viele Autos das Nadelöhr im Ortskern von Ladis. „Derzeit kommt hier der gesamte Verkehr durch“, stöhnt Bürgermeister Florian Klotz. Seit 21. September ist die Serfauser Landesstraße wegen einer Baustelle gesperrt. Damit fahren alle, die in die großen Tourismusgemeinden Serfaus und Fiss wollen, durch den Ort. Voraussichtlich wird das noch zwei Wochen lang so bleiben.