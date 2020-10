Kommunales Großprojekt in Grän stärkt ganze Talschaft

Grän – Die Einweihungsfeier in der kommenden Woche wird minimalistisch bleiben, der Anlass nicht. In nur dreizehnmonatiger Bauzeit wurde in Grän ein Mehrzweckhaus aus dem Boden gestampft, das dem Ort und dem Tannheimer Tal ein ärztliches Service und ein Mehr an sozialem Miteinander garantieren wird. Das vom Heiterwanger Architekten Peter Gladbach geplante Wohn- und Ärztehaus, direkt neben dem Gemeindeamt situiert, ist fertiggestellt. Handwerker führen noch letzte Arbeiten durch.