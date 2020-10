Peter Sidlo klagt Casinos auf 2,3 Millionen Euro

Wien – Die Casinos-Affäre bekommt nun abseits des Ibiza-Untersuchungsausschusses und der Korruptionsstaatsanwaltschaft andernorts eine indirekte Fortsetzung. Am Handelsgericht Wien hat am Freitag die Tagsatzung zur zivilrechtlichen Klage von Peter Sidlo gegen die Casinos Austria stattgefunden. Der frühere FPÖ-nahe Casinos-Finanzvorstand klagt den teilstaatlichen Glücksspielkonzern wegen seiner vorzeitigen Abberufung auf 2,3 Millionen Euro. Der Kläger Sidlo war persönlich zu Gericht gekommen.

Sidlo war FPÖ-Bezirksrat in Wien. Im März 2019 wurde er zum Finanzvorstand ernannt. Das Amt trat er zwei Monate später an. Am 12. August kam es bei ihm zu einer Razzia. Am 13. November wurden Chatprotokolle in diversen Medien veröffentlicht, die zeigten, dass sein damaliger FPÖ-Chef und Vizekanzler, Heinz-Christian Strache, darauf gedrängt hatte, Sidlo mit dem Vorstandsjob auszustatten. Am 2. Dezember 2019 wurde Sidlo vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung seines Amts enthoben.