Tiroler Einstieg bei deutschem Fahrzeugbauer Rudolph & Sohn

Innsbruck – Die Konstant Gruppe mit Sitz in Innsbruck steigt nach eigenen Angaben mehrheitlich beim deutschen Fahrzeugbauer Rudolph & Sohn mit 40 Mitarbeitern und Sitz in Salzgitter ein. Wie viele Prozent des Unternehmens genau übernommen werden, gab Konstant nicht bekannt. Der Einstieg bei Rudolph & Sohn erfolge über die deutsche Reisch-Fahrzeugbaugruppe, an der Konstant bereits vor einem Jahr eingestiegen war.