Bewegung im Machtkampf in Kirgistan

In Kirgistan zeichnet sich nach den Massenprotesten der vergangenen Tage ein Machtwechsel ab. Präsident Sooronbai Scheenbekow bot am Freitag seinen Rücktritt an. Später nahm er das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Kubatbek Boronow und dessen Kabinett an. Die Ernennung einer neuen Regierung ist Scheenbekows Bedingung für seinen eigenen Abgang.

Damit kommt wenige Tage nach der inzwischen für nichtig erklärten Parlamentswahl Bewegung in die verfahrene Lage in dem zentralasiatischen Land. Im zerstrittenen Oppositionslager gab es erste Bemühungen einer Verständigung. Zugleich kam es in der Hauptstadt Bischkek zu weiteren Kundgebungen rivalisierender Gruppierungen. Daher rief Präsident Scheenbekow für Bischkek den Notstand aus.

Das Büro des Präsidenten teilte am Freitag mit, es würden eine Ausgangssperre verhängt und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Der Notstand trete um 20.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft und gelte bis 21. Oktober 8.00 Uhr. Außerdem erging ein Befehl des Staatsoberhauptes an das Militär, Soldaten in Bischkek zu stationieren. Sie sollten die Zivilbevölkerung schützen, bewaffnete Auseinandersetzungen verhindern und Kontrollposten in den Straßen errichten, hieß es. Um wie viele Soldaten es sich handelt, wurde in der Anordnung nicht genannt.

Nach der Wahl am Sonntag wurden zunächst zwei etablierte Parteien, die Präsident Scheenbekow nahestehen, zum Sieger erklärt. Elf andere Parteien, die die Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen und Clans repräsentieren, weigerten sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen. Am Dienstag stürmten Demonstranten Regierungsgebäude in Bischkek. Nach Protesten auch in anderen Städten annullierte die Wahlkommission das Ergebnis, das auch nach Einschätzung westlicher Beobachter von Manipulation geprägt war.

Bisher konnte sich die zersplitterte Opposition nicht einigen, wer eine Übergangsregierung führen soll. Nun allerdings bewegten sich vier Oppositionsparteien aufeinander zu, wie das Nachrichtenportal 24.kz berichtete. Demnach stützen sie zwei rivalisierende Kandidaten für das Amt des Regierungschefs, die eine Zusammenarbeit angekündigt hatten. Die Positionen eines dritten Anwärters sowie die der restlichen Oppositionsparteien blieben jedoch vorerst unklar.

Das neue Kabinett muss vom Parlament bestimmt werden. Es sollte noch am Freitag zusammenkommen, wie der Abgeordnete Maksat Sabirow der russischen Nachrichtenagentur Interfax sagte. Frühere Abstimmungen des Parlaments scheiterten mangels Beschlussfähigkeit, weil Abgeordnete um ihre Sicherheit fürchteten. In der Hauptstadt versammelten sich Tausende Anhänger verschiedener Oppositionsparteien. Politiker äußerten die Befürchtung, dass es zu neuen Gewaltausbrüchen kommt.