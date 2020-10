Der Raum ist der Ort: Ladinische Kunst im Wörgler Polylog

Wörgl – „Le post é la lerch“ heißt auf Ladinisch „Der Raum ist der Ort“ und ist der Titel einer Schau von fünf KünstlerInnen aus dem länderübergreifenden ladinischen Kulturraum, die, da von Günther Moschig kuratiert, nun in „seinem“ Wörgler Polylog läuft, nachdem sie bereits im Museum Ladin in St. Martin in Thurn zu sehen war. Ein im Triennalerhythmus stattfindendes, von einer international besetzten Jury begleitetes Ausstellungsprojekt, in dem es diesmal um die Auseinandersetzung mit Lebensräumen geht.