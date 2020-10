Hofer-Chef Leitner: „Konsumenten handeln oft anders, als sie eigentlich wollen“

Innsbruck – „Was Konsumenten wollen, hängt von individuellen Wertvorstellungen, der jeweiligen Lebenssituation und der Höhe des Einkommens ab“, erklärt Horst Leitner im MCI Livetalk. Leitner thematisierte dabei den Unterschied zwischen den Wünschen und Erwartungshaltungen der Konsumierenden und wie ihr Konsumverhalten schlussendlich aussieht. So werde in Umfragen immer wieder sichtbar, „wie wichtig Kundinnen und Kunden Regionalität und eine gut funktionierende Handelsstruktur vor Ort ist“, sie jedoch trotzdem vermehrt online einkaufen, da es oft praktischer und auch günstiger ist.

Diese Zwiespältigkeit zeigt für Leitner, dass Konsumierende oft anders handeln, als sie eigentlich wollen, und „dies eine Herausforderung für Händler ist, mit der sie sich intensiv auseinandersetzen müssen“. Tierwohl sei ein ideales Beispiel, um diese Komplexität besser zu verstehen, erklärt Leitner. Das Wohl der Tiere liege den meisten Österreichern sehr am Herzen. „Hofer KG identifiziert sich ganz mit dieser Wertehaltung und führt zwei verschiedene Produktlinien im Sortiment, welche nachhaltig produzierte Fleischwaren anbieten und dementsprechend auch teurer sind.“ Interessant dabei sei, dass nur 10 Prozent der Frischfleischumsätze von diesen beiden Produktlinien stammen, obwohl dieses Thema in der Gesellschaft so wichtig sei.