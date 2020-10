In Pflach ist an der Hauptstraße nahe dem Lech eine Reihenhausanlage entstanden. Nun beschloss der Gemeinderat einen Rückbau „auf den der Baubewilligung entsprechenden Zustand“.

Pflach – In Pflach ist in den letzten Monaten im Ortsteil Kappl direkt an der Hauptstraße ordentlich gebaut worden. Neben privaten Einfamilienhäusern nahm auch eine ansehnliche Reihenhausanlage mit acht Einheiten Gestalt an. Auf einem dort angebrachten großen Werbeschild der Projekt Development GmbH prangt längst der Aufkleber „Verkauft“.