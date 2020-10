Bald neue VP-Chefs in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel

In den Bezirken Kufstein und Kitzbühel steht ein Wechsel an der Spitze der ÖVP an. In Kufstein wurden die Weichen bereits gestellt, der Pressesprecher der Tiroler ÖVP, Sebastian Kolland, dürfte diese Funktion übernehmen und Alois Margreiter nachfolgen. Kolland ist Vizebürgermeister von Ebbs und jetzt auch ÖVP-Bundesrat.