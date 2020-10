Serfaus, Alpbach – Allgemeinmedizin lasse sich dort am besten machen, wo keine Spitäler in der Nähe seien. „Dann landen so gut wie alle Patienten beim Hausarzt. Das bietet einen guten Überblick, was sich die letzten Monate getan hat“, erklärt Ernst Waldhart, praktischer Arzt in Serfaus.