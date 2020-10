Flucht von Häftlingen aus Justizanstalt Karlau gescheitert

Die Flucht von drei Häftlingen aus der Justizanstalt Graz-Karlau ist in der Nacht auf Samstag gescheitert. Die drei Männer konnten mithilfe von Seilen aus dem Gefängnis klettern, bestätigte Anstaltsleiter Josef Mock einen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“ vom Samstag gegenüber der APA. Wenig später wurden die Männer jedoch wieder geschnappt. Der genauere Hergang wird noch untersucht.

Die drei geflüchteten Gefängnisinsassen wurden im Rahmen einer Netzplanfahndung innerhalb von zehn Minuten und im Umkreis von wenigen hundert Metern von ihrem Fluchtort wieder festgenommen, teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Die drei Männer - 19, 21 und 26 Jahre alt - haben sich in der Nacht auf Samstag widerstandslos festnehmen lassen.

Wie der Ausbruch aus dem Gelände der Justizwacheanstalt überhaupt möglich war, war vorerst noch unklar. Die entsprechenden Erhebungen zum Hergang waren am Samstagvormittag noch im Gange. Erst am Montag hatte ein Insasse der Justizanstalt Stein in Niederösterreich einen Ausbruch geplant, dieser konnte jedoch verhindert werden.