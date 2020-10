60 Akademien Europas wollen für „Freiheit der Kunst“ kämpfen

Mit einem Zusammenschluss von bisher rund 60 Institutionen wollen Akademien in Europa gemeinsam für die „Freiheit der Kunst“ kämpfen. „Wir erleben derzeit in einigen Ländern Europas eine Kulturpolitik, die Kunst und Kultur nur national begreift und zunehmend reglementiert“, heißt es in einem am Samstag in Berlin veröffentlichten Manifest. „Dadurch gerät die Autonomie vieler Akademien, Museen und Kulturinstitutionen in Gefahr.“