Beide Cross-Country-Titel bei Leogang-WM an Frankreich

Favoritin Pauline Ferrand-Prevot und Jordan Sarrou haben am Samstag in Leogang für französische Mountainbike-WM-Triumphe im Cross-Country gesorgt. Topfavoritin Ferrand-Prevot holte ihren bereits drittes WM-Gold in der Olympiadisziplin, Sarrou im Anschluss bei leichtem Regen seine erste Einzelmedaille überhaupt. Mit Loana Lecomte ging der Sieg im Rennen der weiblichen U23 ebenfalls an Frankreich.