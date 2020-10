Mann in OÖ droht Lebensgefährtin und geht auf Polizisten los

Ein 50-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seiner Lebensgefährtin gedroht und ist auf die alarmierten Polizisten losgegangen. Durch die Einvernahme der 19-Jährigen kam heraus, dass ihr der Mann schon am 4. Oktober den Daumen gebrochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Festgenommenen in die Justizanstalt an und stellte einen Antrag auf U-Haft. Weiters wird der Mann wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.