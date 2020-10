Italienischer Cyber-Apostel in Assisi selig gesprochen

Die katholische Kirche möchte für junge Leute attraktiver werden - Carlo Acutis, eine Art „Influencer Gottes“, könnte dabei helfen: Die Kirche sprach den 2006 an Leukämie gestorbenen Teenager und Internetfan aus Mailand am Samstag selig. Acutis half zu Lebzeiten Priestern dabei, Websites für ihre Pfarreien einzurichten. Er baute eine Internet-Datenbank über religiöse Wunder auf und warb im Netz für seinen Glauben. In den Medien wird er deshalb auch „Cyber-Apostel“ genannt.

In der Oberkirche der Basilika San Francesco in Assisi, rund 150 Kilometer nördlich von Rom, wurde der lange Prozess der Aufnahme in die Liste der Seligen mit einer Messe besiegelt. Den Vorsitz hatte Kardinal Agostino Vallini. Bei der Prozession waren auch Carlos Eltern dabei.

Zuvor war der Leichnam des jungen Italieners (1991-2006) vor einigen Tagen aus dem Grab in Assisi geholt worden. Er wurde präpariert, nachmoduliert und danach in einem Glassarg öffentlich aufgebahrt, wie die katholische Medienplattform „Vatican News“ schrieb. Gläubige konnten dort einen Burschen in Jeans und Turnschuhen sehen.

Bei der Messe wurde am Samstag ein Schreiben von Papst Franziskus (83) verlesen, dass Carlo nun selig sei. Das ist die Vorstufe einer möglichen Heiligsprechung. In der katholischen Kirche ist dafür ein langes Verfahren notwendig, zu dem auch Wunder gehören.

