JEM Reutte: Die Jugend der Marktgemeinde entscheidet mit

Reutte – Die Marktgemeinde Reutte möchte für Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit schaffen, sich aktiv in die Gemeindegestaltung einzubringen. Doch was brauchen Jugendliche überhaupt in ihrer Gemeinde? Um das herauszufinden und Maßnahmen umsetzen zu können, organisieren die Jugendeinrichtungen Mobile Jugendarbeit Reutte und Jugendzentrum Smile in Zusammenarbeit mit der Gemeindeführung die Veranstaltung #JEM Reutte.