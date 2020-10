Pkw stürzte in Tirol 50 Meter ab - Elf Verletzte

Ein Pkw mit elf Insassen ist am Samstagabend auf einem Forstweg in Niederau (Bezirk Kufstein) in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinausgeraten und rund 50 Meter über ein Waldgelände abgestürzt. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals und kam auf der rechten Fahrzeugseite zu liegen. Der 26-Jährige Lenker wurde schwer verletzt, er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die anderen Verletzten - darunter ein Deutscher - wurden in das Krankenhaus Kufstein gebracht.