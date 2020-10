„Stätte der Kärntner Einheit“ beschmiert

Die Beschmierung der „Stätte der Kärntner Einheit“ im Kärntner Landhaushof in der Nacht auf Sonntag hat für Entrüstung unter Kärntner Politikern und den Volksgruppenvertretern gesorgt. Die Schmieraktion wurde scharf verurteilt. Sie sei ein „Zeichen der für Radikalismus und in diesem Fall auch für Dummheit“ sagte etwa Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Tat vehement kritisiert.

Die „Stätte der Kärntner Einheit“, ein Denkmal im Landhaushof in Klagenfurt, ist nach den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung mit schwarzem Lack und türkisgrüner Farbe beschmiert worden. Unter anderem war „Smrt fasizmu“ zu lesen, was übersetzt „Tod dem Faschismus“ bedeutet. Die Ermittlungen der in den frühen Morgenstunden angezeigten Tat waren am Sonntag am Laufen, die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. „Ich verurteile diesen Vandalenakt auf das Schärfste“, betonte Kaiser. „Der heutige Vandalenakt in Klagenfurt ist scharf zu verurteilen“, kritisierte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen vehement.