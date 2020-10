Erste Reaktionen nach der Wien-Wahl

ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel hat sein Ergebnis als „Sensation und Wahnsinn“ bezeichnet. „Ich kann es gar nicht glauben“, sagte er in einer ersten Reaktion auf die erste Hochrechnung, wonach sich die ÖVP von 9,2 auf knapp 18,7 Prozent verdoppelt hat. „Wir sind von Platz vier auf Platz zwei vorgerückt und haben den größten Zugewinn in der Geschichte der ÖVP erreicht. Ich bin tief dankbar“, so Blümel. „Die ÖVP Wien ist wieder da. Wir haben fünf Jahre auf diesen Tag hin gearbeitet. Und heute wissen wir, es hat sich ausgezahlt.“

„Es wird knapp“, so hat der Parteisekretär des Team Strache, Christian Höbart, die ersten Prognosen, die die Gruppierung des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache nicht im Landtag sehen, gegenüber dem ORF kommentiert. Aber: „Die Chance lebt.“ Höbart verwies darauf, dass das Team HC in den Prognosen schlechter eingestuft werde, da die „Bekennerquote“ zu Strache wegen der Berichterstattung um vermeintliche Skandale „sicher nicht in den Himmel reicht“. Das stimme ihn positiv, „dass wir die fünf Prozent Marke erreichen“, so Höbart.