Von Hall in die Welt: Freerunner Stefan Dollinger zeigt sein akrobatisches Training

Bevor Stefan Dollinger mit seinem Training startet, gibt's noch einen schnellen Kaffee. Im Hintergrund läuft ein bisschen englischer Rock. „Normal höre ich zum Aufwärmen eher lockeren Jazz, aber das passt auch", meint der Absamer. An diesem Tag hat in der „4 Elements Academy", einem Trainingszentrum für Parkour und Freerunning in Hall, Trainer Lukas Steiner die Playlist ausgesucht. Nach dem letzten Schluck holt sich der 17-Jährige eine Sportmatte und legt mit Dehnungsübungen los.