Am Fuß der Zugspitze, in Ehrwald, ist der Wahlkampf bereits eingeläutet.

Ehrwald – Bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen sind es zwar noch gute 16 Monate. In Ehrwald scheint das Rennen um den Bürgermeistersessel und die Verteilung der Sitze im Ortsparlament jedoch bereits in vollem Gange. Peter Steger lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass er neuer Bürgermeister werden will.