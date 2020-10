Große Pläne für „Berggericht“: Hoffen auf mehr Hauben in Kitzbühel

Das Gebäude war in sehr schlechtem Zustand, als Löw es kaufte. Inzwischen ist es wieder ein edles Stadthaus. Wie viel auch noch die Sanierung gekostet hat, will Löw nicht im Detail beantworten, nur so viel: „Ein paar Millionen hat das schon noch mal gekostet.“ Die Ziele mit dem neuen Restaurant sind ehrgeizig. „Es fehlt in Kitzbühel an Spitzengastronomie. Das Berggericht soll deshalb ein Sternelokal werden“, gibt Löw die Richtung vor. Um diese Pläne umzusetzen, hat er sich den ehemaligen Drei-Hauben-Koch Heinz Hanner als Senior Consultant an die Seite geholt. Er soll nicht nur die Gastronomie im „Berggericht“ an die Spitze bringen, sondern auch die weiteren Gastronomie-Projekte Löws, die in seinen „European Heritage Projects“ untergebracht sind.