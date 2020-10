„Nur Kinder, Küche, Kirche?“: Schön, frei, modern, sterilisiert

Innsbruck – Die Frauen sind die Verliererinnen. Das wird gerade in Zeiten von Corona nur nochmals klarer: Mehrheitlich Frauen verrichten so genannte systemrelevante Arbeit. Mehrheitlich Frauen fallen im Home-Office in scheinbar überwundene Rollenbilder zurück. Auch in „Tutto casa, letto e chiesa“ (1977) von Dario Fo und Franca Rame sind Frauen die Leidtragenden, sie werden misshandelt, eingesperrt, unterdrückt. Aber sie holen zum Befreiungsschlag aus – und wollen keine Opfer sein.