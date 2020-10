Neue Volleyball-Saison, neue Voraussetzungen, alter Spaß

So sehen Derby-Sieger aus: die Damen der TI-volley.

Das Lächeln beim „Much“ und seinen TI-Damen war nach dem klaren Derby-Sieg über den VC Tirol in der höchsten Damen-Volleyball-Liga dementsprechend groß. Obwohl Falkner im Vorfeld einiges zu tun hatte. Die „K1“-Problematik (Kontakt-Person) hat auch in seinem Team immer wieder für Veränderungen gesorgt: „Es ist zeitweise sehr intensiv, um nicht den Überblick zu verlieren“, erklärte der langjährige Obmann, der „nur“ neun Mädchen ins Landessportcenter mitnehmen konnte.

Ähnliches erlebte auch schon Stefan Chrtiansky („Noch sind wir von den großen Corona-Auswirkungen verschont geblieben“) bei seinen Hypo-Herren, die heuer in der zweiten Herren-Liga für Furore sorgen und am Wochenende 3:1 gegen den VC Mils gewannen. Drei Spiele, drei Siege lassen auch den „alten“ Fuchs auf der Trainerbank zufrieden bilanzieren.

Seine „Studenten“-Truppe mit dem 38-jährigen Routinier Daniel Koncal (Aufspieler) zieht voll mit und strotzt nur so vor Motivation. Chrtiansky: „Ich habe regelmäßig 14 Spieler beim Training und muss schon überlegen, wen ich bei den Spielen zu Hause lassen muss.“ Eine Luxus-Situation – die dem Slowaken aber gefällt. Seinen verlängerten Arm am glänzenden Parkett, Koncal, lobt er über den grünen Klee.

Was den generellen Saisonverlauf betrifft, wollen aber weder Falkner noch Chrtiansky zu weit nach vorne blicken. Corona könnte in dem Punkt dazwischenfunken – die Laune will man sich davon aber nicht verderben lassen.